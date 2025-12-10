В России оценили вероятность выхода США из НАТО

Законопроект о выходе США из НАТО говорит о нежелании финансировать вооружение стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, передает ТАСС.

Сенатор также оценил вероятность принятия решения. По его мнению, проект носит символический характер, и вероятно, конгресс за него не проголосует.

«По сути, идея выхода США из НАТО и предоставление Европы самой себе является логическим продолжением доктрины "Америка превыше всего". Для Европы это еще один сигнал того, что США меняются. Покушаться на членство США в Североатлантическом альянсе до сих пор никто в Вашингтоне не осмеливался. Но времена изменились», — обозначил Пушков.

Ранее сообщалось, что член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Он, в частности, заявил, что Америка не должна быть гарантией безопасности мира, особенно когда богатые страны отказываются платить за собственную оборону.