Европейские страны хотят забрать валютные резервы России, потому что не остается денег на продолжение боевых действий на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Как подчеркнул министр, на "идеологическую заряженность" Европы в контексте украинского кризиса все заметнее влияют финансовые соображения.

Лавров раскрыл один важный пункт из плана США по Украине