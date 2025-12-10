Лавров обратил внимание на противоречие в словах Трампа о Байдене
Президент США Дональд Трамп, осудивший своего предшественника Джо Байдена за подрыв веры в доллар у стран БРИКС, сам не только не отменяет санкции против России, но и расширяет их. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Лавров напомнил, что американский лидер обвинил Байдена в том, что тот своей санкционной политикой «подорвал веру в доллар» и подтолкнул страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Глава МИД отметил, что этот процесс наблюдается не только среди государств объединения.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю ничего не известно про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения, о котором заявил Трамп.