Россия не рассматривает возможность военного конфликта с европейскими странами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

© Московский Комсомолец

По словам министра, позицию Москвы в отношении Европы чётко обозначил президент Владимир Путин. Основной вызов сегодня связан не с гипотетическим конфликтом, а с реальной позицией европейских стран по украинскому вопросу.

«Как подчеркивал президент, мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет», — заявил российский дипломат.

Лавров убеждён, что Европа сознательно тормозит дипломатическое урегулирование на Украине.

В своём выступлении Лавров привёл в качестве аргумента недавнее заявление бывшего президента США Дональда Трампа. Это, по мнению главы МИД РФ, является свидетельством отсутствия единства на Западе. В недавнем интервью Politico Трамп принципиально оценил действия Европы по искусственному сдерживанию договоренностей, которые могли бы быть достигнуты по украинскому урегулированию.