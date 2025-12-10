Лавров раскрыл один важный пункт из плана США по Украине

В предложениях США по урегулированию украинского конфликта, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привез в Москву, говорится в необходимости обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы на Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Надеюсь не раскрою особого секрета. В тех предложения, которых привозил Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств», — сказал он.

Раскрыты детали предложений США по Украине

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, документы по урегулированию пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя.