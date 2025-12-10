В России оценили вероятность выхода США из НАТО

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Законопроект о выходе США из НАТО, внесенный конгрессменом Томасом Мэсси в Палату представителей, является логическим продолжением доктрины "Америка превыше всего" и отражает нежелание американцев тратить деньги на вооружение европейских стран. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"По сути, идея выхода США из НАТО и предоставление Европы самой себе является логическим продолжением доктрины "Америка превыше всего". Для Европы это еще один сигнал того, что США меняются. Покушаться на членство США в Североатлантическом альянсе до сих пор никто в Вашингтоне не осмеливался. Но времена изменились. Теперь осмеливаются", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Однако, по мнению сенатора, законопроект имеет скорее символическое значение, и конгресс за него не проголосует. Он также отметил, что законопроект политически важен, поскольку показывает нежелание американцев вмешиваться в зарубежные войны и тратить деньги на вооружение стран Европы, которых президент США Дональд Трамп часто обвиняет в неблагодарности.