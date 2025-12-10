Лавров призвал политиков в ФРГ задуматься на фоне курса Мерца на милитаризацию

Политикам Германии на фоне планов канцлера ФРГ Фридриха Мерца превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе есть о чем задуматься, в частности вспомнить о мрачных страницах собственной истории. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

"Германия, как вы знаете, активно накачивает неонацистский киевский режим смертоносным оружием. Канцлер ФРГ Мерц не устает заявлять о планах вновь превратить Бундесвер в самую сильную армию в Европе. Наверное, немецким политикам, которые запамятовали о мрачных страницах собственной истории, есть о чем задуматься. Но инакомыслие, которое налицо и растет в Германии, всячески пытаются заглушить", - отметил Лавров.

Министр добавил, что Россия продолжает наращивать усилия по противодействию попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и решениях Нюрнбергского трибунала.