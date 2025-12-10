Песков призвал чиновников в России быть аккуратными на фоне угроз Киева
Государственным служащим в России необходимо быть предельно аккуратными в связи с потенциальными угрозами со стороны иностранных спецслужб.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова руководители ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (Росфинмониторинг внес Кирилла Буданова в перечень террористов и экстремистов) о якобы имеющейся у Киева возможности «прослушивать Кремль».
Ранее ФСБ России сообщила о двух агентах ГУР Украины, собиравших данные об охране российско-литовской границы.