Кремль предупредил госслужащих о прослушке западных спецслужб

Российских госслужащих призвали к аккуратности. Есть риски прослушки разговоров со стороны спецслужб других государств, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что спецслужбы выполняют свою работу – в том числе и вражеские. Это диктует чиновникам необходимость быть предельно аккуратными. Песков прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Кирилл Буданов* заявил, что Киев может прослушивать чиновников в Кремле.

Агентство Bloomberg в конце ноября опубликовало стенограммы телефонных разговоров, якобы состоявшихся у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым. Ушаков тогда признал, что часто общается с Уиткоффом по WhatsApp (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta*). Помощник президента предположил, что кто-то прослушивает эти разговоры, передает "Интерфакс".

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга