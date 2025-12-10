Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «новым уровнем цинизма» призыв Владимира Зеленского к США обеспечить на Украине безопасность для проведения выборов. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести выборы на Украине. Он отметил, что власти страны используют боевые действия, чтобы не проводить голосование, но у украинского народа должна быть возможность выразить свое мнение.

После этого Зеленский заявил, что готов в течение 60-90 дней организовать выборы президента Украины, если США и Европа обеспечат их безопасность. Также Зеленский сказал, что потребуется «законодательная основа для легитимности проведения выборов». Он подчеркнул, что «готов идти на выборы».

«Это какой-то новый уровень цинизма. Это даже, знаете, для Зеленского какой-то такой ход, так сказать, конем. Это такой вызов, даже исходя из того, что он уже наворотил», - так Захарова прокомментировала слова Зеленского.

Она отметила, что не помнит ни одной страны, которая бы требовала от других государств обеспечить проведение выборов на ее территории, не заявляя при этом, что утратила свою независимость и суверенитет.