Шойгу заявил о появлении на Востоке «зародышей НАТО»

"Зародыши НАТО", которые появляются на Востоке, несут дополнительные угрозы РФ и в целом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

"Мы видим появление так называемых - кто-то их называет "структуры малой геометрии", кто-то "малыми формами", по-разному их можно называть, - но это такие зародыши НАТО на Востоке. То есть постепенно, постепенно здесь начинают проявляться объединения, которые так или иначе продолжают свое развитие в направлении ухудшения ситуации, появления дополнительных угроз, угроз в том числе и нашей стране, и в целом АСЕАН", - сказал Шойгу журналистам. "Они же создаются не для чего-то, а против кого-то. Здесь только остается понять и определить, против кого это все происходит", - отметил он.

Подводя итоги работы российской делегации в Ханое, секретарь Совбеза отметил, что тема безопасности в регионе предметно обсуждалась.

