Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что в США взяли курс на смещение Владимира Зеленского и добьются этого с очень большой вероятностью.

«Кого они выставят как своего кандидата, гадать нет смысла. Однако на их скамейке запасных пока не видно особо масштабных фигур», — отметил глава региона.

При этом он уточнил, что при приближении к возможным выборам они, конечно, «начнут раскрутку своих претендентов».

По его мнению, Великобритания рассматривает экс-главу Генштаба ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в качестве преемника Зеленского.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее заявил, что у режима Зеленского пошёл обратный отсчёт.