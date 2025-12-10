Российский сенатор Алексей Пушков выразил убеждение, что ЕС хочет вызвать финансовый хаос в США, чтобы «свалить» американского президента Дональда Трампа.

«Цель такого «плана», если он существует на деле, может быть лишь одна: вызвать финансовый хаос в США, чтобы свалить Трампа», — написал он в Telegram-канале.

При этом Пушков подчеркнул, что в таком случае сначала обрушится европейская банковская система, что приведёт не только к смене тех, кто ныне правит Европой, но и к финансовому кризису таких масштабов, что он может привести к краху Евросоюза.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявил «Известиям», что Европа не добивается мира на Украине. По его словам, там, напротив, хотят затянуть урегулирование.