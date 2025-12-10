Европейские страны не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился, поэтому прикладывают усилия для затягивания урегулирования. С таким мнением в беседе с МИД России Владислав Масленников.

«Они [европейцы] явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — считает Масленников.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс указал на то, что Европейский союз становится настоящей обузой для США и не приносит ни экономической, ни геополитической выгоды.