Слуцкий заявил об обратном отчете дней власти Зеленского

Обратный отсчет дней пошел у власти Владимира Зеленского после того, как Вашингтон дал ему дни на принятие мирного плана США, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в Telegram.

Российский политик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине.

«Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому "дни" на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место "узурпатора" — говорит о необходимости проведения выборов на Украине», — добавил он.

По мнению депутата, мирный план, который готовит Киев, «скорее будет алгоритмом продолжения войны».

Ранее Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должен быть такой выбор.