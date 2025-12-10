Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил «Известиям», что Европа не добивается мира на Украине. По его словам, там, напротив, хотят затянуть урегулирование.

«Они (европейцы — RT.) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — сказал дипломат.

Издание подчёркивает, что Киев и Брюссель фактически отвергли ключевой пункт американского мирного плана, заявив, что Украина не пойдёт на территориальные уступки, и теперь готовят собственную версию документа для Вашингтона.

Кроме того, говорится в статье, ЕС по-прежнему ищет деньги для помощи Киеву, и страны сообщества уже близки к решению по замороженным российским активам квалифицированным большинством.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа не справляется с конфликтом на Украине должным образом.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто между тем заявил ведущему RT Рику Санчесу, что в Европе сейчас происходит своего рода политическая революция.