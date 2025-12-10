МИД: Европа не добивается мира на Украине, а нацелена на затягивание урегулирования
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил «Известиям», что Европа не добивается мира на Украине. По его словам, там, напротив, хотят затянуть урегулирование.
«Они (европейцы — RT.) явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — сказал дипломат.
Издание подчёркивает, что Киев и Брюссель фактически отвергли ключевой пункт американского мирного плана, заявив, что Украина не пойдёт на территориальные уступки, и теперь готовят собственную версию документа для Вашингтона.
Кроме того, говорится в статье, ЕС по-прежнему ищет деньги для помощи Киеву, и страны сообщества уже близки к решению по замороженным российским активам квалифицированным большинством.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Европа не справляется с конфликтом на Украине должным образом.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто между тем заявил ведущему RT Рику Санчесу, что в Европе сейчас происходит своего рода политическая революция.