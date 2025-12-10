Песков прокомментировал возможную конфискацию российских активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о серьёзных ответных мерах в случае конфискации зарубежными странами российских активов.

В интервью «Известиям» он заявил, что такие действия не останутся без ответа и будут иметь тяжёлые последствия для государств, юридических и физических лиц, решившихся на подобные шаги.

Песков отметил, что правительство РФ уже вовлечено в проработку этого вопроса и выработало понимание возможных действий.

Ранее Путин заявил, что Россия доведет спецоперацию до логического завершения.