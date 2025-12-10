Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии и указала, что Хельсинки до войны 1939—1940 годов дважды нападал на Советскую Россию.

«В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО «Чёрная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», — написала она в Telegram-канале, подчеркнув, что нападения Финляндии были связаны с вынашиванием планов отторжения приграничных российских земель, населённых финно-угорскими народами (карелами, вепсами и другими).

Также российский дипломат задалась вопросом, что является причиной незнания Валтонен истории нападения в 1941 году нацистской Германии на СССР: влияние на неё немецкой школы и внедрение в правительство Финляндии иностранных агентов или «деградация местных демократических институтов, рекрутирующих на высшие государственные посты неучей и бездарей»?

«Вариант «просто раздали натовскую методичку» — самый близкий к истине, но не принимается», — отметила Захарова.

Ранее Валтонен заявила, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств-соседей, а на неё не нападал никто. Кроме того, с таким же заявлением выступила глава евродипломатии Кая Каллас.

Помощник президента России Владимир Мединский назвал «калласальными» «крупные научные открытия» главы евродипломатии в области российской военной истории и предложил ей краткий экскурс по военной истории России XX века.