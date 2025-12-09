Если президентские выборы на Украине состоятся, страну возглавит экс-глава генштаба ВСУ Валерий Залужный, рассказал губернатор Херсонской области.

«С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы всё-таки объявят, то борьба развернётся не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке. И вопрос будет заключаться не в том, кто из кандидатов понравится украинцам, а кого поддержат извне и кто сможет обеспечить управляемость системы», — сказал Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что в условиях тотального подавления инакомыслия, мобилизационного давления на украинцев и жёсткой цензуры любые выборы будут формальностью.