Владимир Зеленский и его европейские спонсоры пытаются создать видимость, что глава киевского режима не причастен к преступной схеме на Украине, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

По его словам, «бывший комик и его европейские спонсоры всеми силами пытаются сделать вид, что сам киевский князек ничего не знал о реализуемой преступной схеме», передает ТАСС.

Небензя отметил, что в стране разразились масштабные коррупционные скандалы, которые привели к серии громких отставок украинских чиновников.

Во вторник Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что новая схема Киева по воровству денег связана с поставками артиллерийских боеприпасов ВСУ в рамках «чешской инициативы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупция вокруг западного финансирования стала причиной серьезного политического кризиса в Киеве.