Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко рассказал, что правительство страны подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников.

Так, по его словам, второй пакет мер включает в себя детские сим-карты со встроенным родительским контролем. Теперь родителям не нужно будет подавать дополнительные заявления для защиты детей от нежелательного контента.

«Новые правила дадут родителям возможность защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений», — цитирует Григоренко РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили дополнить уголовную статью о мошенничестве.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов между тем рассказал, как мошенники выбирают своих жертв.