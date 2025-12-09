Слуцкий заявил о начале обратного отсчета "дней" режима Зеленского

Обратный отсчет режима Владимира Зеленского начался после того, как президент США Дональд Трамп дал ему "дни" на предоставление ответа на мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Терпение Трампа на исходе: он отводит Зеленскому "дни" на принятие мирного плана США, советуя лучше его изучить. И, по сути, ставит на место "узурпатора" - говорит о необходимости проведения выборов на Украине. <...> Кажется, у "дней" режима Зеленского пошел обратный отсчет", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее газета Financial Times сообщала, что представители Трампа "дали дни" Зеленскому на то, чтобы он предоставил ответ на предложенный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Издание отмечает, что президент США надеется, что сделка будет согласована "к Рождеству", которое отмечается католиками и протестантами 25 декабря.

О плане США и позиции Киева

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. 30 ноября во Флориде прошли консультации между представителями США и Украины, на которых обсуждались пути прекращения конфликта, долгосрочное решение проблем в сферах экономики и безопасности, перспективы проведения выборов на Украине и территориальный вопрос.

3 декабря после полуночи в Москве завершилась встреча президента РФ Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Как заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, переговоры были конструктивными и содержательными. Стороны обсудили несколько вариантов мирного плана, в том числе вопрос территорий, и договорились о продолжении контактов.

В понедельник Зеленский заявил, что во вторник вечером США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что "план был сокращен с 28 пунктов до 20", а компромисс по вопросу территорий "пока не найден".