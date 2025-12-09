Захарова назвала действия Зеленского «кровавым торгашеством»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский занимается «кровавым торгашеством». Так она прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который назвал Зеленского «торгашом».
Захарова подчеркнула в беседе с РИА Новости, что обычная торговля сама по себе не предосудительна, но действия главы Украины выходят за эти рамки.
«Когда речь идёт о торговле верой, доверием людей, а потом ещё и их жизнями, куда включается и торговля органами, и торговля детьми украинскими, и торговля честью, совестью, будущим Украины, тогда это значение приобретает совершенно иной смысл. Действительно, это кровавое торгашество, то, чем занимается Зеленский», — заявила официальный представитель МИД.
Трамп вновь назвал Зеленского торгашом
Ранее в интервью Politico Трамп вновь назвал Зеленского торгашом. Также он добавил, что называет его P.T. Barnum, вероятно подразумевая Финеаса Тейлора Барнума.