Путин запретил "мечом размахивать" в применении законов об иноагентах

Применение законодательства об иностранных агентах должно быть взвешенным. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека во вторник, 9 декабря.

© kremlin.ru

Как подчеркнул российский лидер, "никто с ума сходить не должен" и "не нужно мечом размахивать налево и направо" при применении законов об иноагентах. В этой сфере "все должно быть очень взвешенно, аккуратно и без всяких нарушений".

Также Владимир Путин напомнил, что изначально законодательство об иноагентах появилось в Соединенных Штатах, причем там оно намного более суровое, чем в России:

"Там нарушение этого закона грозит тюремным заключением. У нас же нет такого. У нас, собственно, одно самое главное: покажите источник финансирования. Ну и что же здесь такого страшного?"

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа. Он предложил им прилюдно покаяться на Красной площади.

Заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что если "сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом". Политик подчеркнул, что из-за усиления влияния коллективного Запада "меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми".