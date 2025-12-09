Россия пытается закончить войну, которая началась с госпереворота на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развития гражданского общества и правам человека.

«Мы пытаемся ее закончить, вынуждены делать это вооруженным путем», — сказал он.

До этого Владимир Путин напомнил, что Донбасс был частью РСФСР, но из-за решения Владимира Ленина регион передали Украине. Как отметил глава государства, Донбасс является исторической территорией России.

22 февраля 2014 года, на Украине произошел государственный переворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название «евромайдан». От власти был отстранен действующий президент страны Виктор Янукович. 23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.