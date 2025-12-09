Эксперт назвал условие для роста российской экономики
При реализации программы развития российской экономики властям страны необходимо усилить свою роль в управлении экономическими процессами. Таким мнением в разговоре с Рамблером поделился экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию плана структурных изменений российской экономики, рассчитанного до 2030 года.
В первую очередь сейчас речь идет о том, как в дальнейшем управлять российской экономикой, как организовать в ней структурные изменения, обеспечив их административными и иными мероприятиями. Сейчас траектория российской экономики направлена вниз, что связано с прежними подходами к ее развитию. Ими занимались экономические кадры старой школы с неолиберальными взглядами на экономические процессы. Они предлагали подходы, при которых государство должно все делать в экономике по минимуму. Но реальность такова, что если государство не проведет определенную работу, то самостоятельно ее не проведет и «капитал».Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
Увеличение роли властей РФ в экономических процессах уже продемонстрировало свою эффективность, подчеркнул эксперт.
«К примеру, ранее по инициативе президента была произведена модернизация портовой инфраструктуры Дальнего Востока, Ленинградской области и Петербурга. Кроме того, по инициативе властей была расширена пропускная способность сибирских железных дорог. Во многом под влиянием государственной политики у нас выросло производство сельхозпродукции. И все это очень важные для российской экономики примеры, которые показывают, что указания президента дают результат. Все эти решения сбалансировали ситуацию и дали очень многое российской экономике в критической ситуации, когда Европейский союз начал санкционную войну. Однако все это появилось не из-за воли частных инвесторов, а ввиду соответствующей директивы со стороны государства. Получается, что частный капитал может идти за процессом и усиливать его, но он не способен создать процесс самостоятельно. Это главный вывод. Значит, государство должно увеличить свою роль в управлении экономикой. Оно должно контролировать процесс - ставить задачи и строить отрасли, и тогда мы получим экономический рост», - отметил специалист.
Ранее мировой экономике спрогнозировали «эффект храповика».