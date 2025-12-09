В первую очередь сейчас речь идет о том, как в дальнейшем управлять российской экономикой, как организовать в ней структурные изменения, обеспечив их административными и иными мероприятиями. Сейчас траектория российской экономики направлена вниз, что связано с прежними подходами к ее развитию. Ими занимались экономические кадры старой школы с неолиберальными взглядами на экономические процессы. Они предлагали подходы, при которых государство должно все делать в экономике по минимуму. Но реальность такова, что если государство не проведет определенную работу, то самостоятельно ее не проведет и «капитал».

Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества