Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до достижения ее целей, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер поднял ряд вопросов, связанных с проведением СВО, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — подчеркнул Путин.

Ранее президент сообщил, что главной целью спецоперации на Украине является искоренение причин украинского кризиса и обеспечение безопасности России.

Уиткофф обратился к Киеву по вопросу территорий

«Но и конечно гуманитарные вопросы. Вопросы безопасности, в широком смысле вопросы безопасности России и той же Украины»,— уточнил Путин.

Российский лидер заметил, что все цели, поставленные Россией в рамках спецоперации, продолжают оставаться неизменными.