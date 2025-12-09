Путин: Россия доведет СВО до логического завершения
Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до достижения ее целей, рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, российский лидер поднял ряд вопросов, связанных с проведением СВО, в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», — подчеркнул Путин.
Ранее президент сообщил, что главной целью спецоперации на Украине является искоренение причин украинского кризиса и обеспечение безопасности России.
Российский лидер заметил, что все цели, поставленные Россией в рамках спецоперации, продолжают оставаться неизменными.