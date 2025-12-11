Член СПЧ Меркачева сообщила, что Путину направят списки на помилование

Совет по развитию гражданского общества и правам человека подключит исправительные учреждения для дополнения списка людей на помилование, который направят президенту России Владимиру Путину.

Как рассказала член СПЧ Ева Меркачева, сегодня у Совета есть список исключительно из тех лиц, кто обращался в СПЧ.

«Сейчас мы технологию обсудим, будем понимать, как всё это будет происходить... Я думаю, что нужно будет подключить нам все исправительные учреждения. Их сотрудники знают все категории, которые у них находятся», — цитирует её РИА Новости.

Меркачева уточнила, что существует большое количество людей, которые могли писать о помиловании, однако их письма не были получены, и которые даже не знали, что могут рассчитывать на помилование.

Ранее российский лидер в ходе заседания СПЧ пообещал рассмотреть списки на помилование осуждённых за нетяжкие преступления.