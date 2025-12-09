Президент России Владимир Путин во вторник, 9 декабря, назвал безобразием случаи выселения семей участников специальной военной операции (СВО) из жилья. Глава государства также потребовал разобраться с ситуацией и наказать виновных.

— Да какой бы статус не носило это жилье, человек на фронте воюет — что за бред вообще? Это вообще безобразие. Надо разбираться с каждым конкретным случаем, кто это делает. Фамилии надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом, — передает слова российского лидера РИА Новости.

Подобные случаи происходили и в прошлом году. Так, в Новосибирске мэрия пыталась выселить дочь участника СВО из квартиры, купленной на «гробовые» выплаты за отца. Семья утверждает, что сделка была законной, однако мэрия заявляет о мошенничестве и намерении признать сделку недействительной из-за того, что квартира якобы числится на балансе города.

В декабре 2024 года Владимир Путин также обещал разобраться в ситуации с выселением семьи участника СВО из квартиры. Родственники несколько лет судились с МЧС, которое пыталось лишить бывшего сотрудника служебного жилья.