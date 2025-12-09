Путин и Трамп вошли в пятерку самых влиятельных людей по версии Politico

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп вошли в топ-5 самых влиятельных людей в Европе по версии журнала Politico.

Трамп, которого издание назвало «трансатлантической взрывной волной», возглавил рейтинг.

«Европа имеет дело с непредсказуемым, доминирующим партнером, чьи импульсы могут в одночасье перевернуть весь континент», — комментирует свой выбор Politico.

Путин занял пятую строчку списка. Действия российского лидера, по словам авторов рейтинга, «вызывают дрожь у европейских лидеров, которые пытаются найти свой путь в мире, где они, возможно, больше не смогут рассчитывать на защиту Вашингтона».