Песков отреагировал на заявления немецкого канцлера о России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально опроверг заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о намерениях Москвы.

В комментарии для журналистов представитель Кремля назвал не соответствующими действительности тезисы об устремлённости России к «восстановлению СССР» и подготовке к «нападению на Европу».

«Это не соответствует действительности: ни то, ни другое», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно публично заявлял об отсутствии таких целей.

«Владимир Путин не хочет восстанавливать Советский Союз, о чём он сам не раз заявлял», — подчеркнул пресс-секретарь. Он добавил, что подобные разговоры неуважительны по отношению к партнёрам по Содружеству Независимых Государств (СНГ), так как каждая из этих стран является суверенным государством. «Потому что это невозможно. И говорить об этом — не проявлять уважения к нашим партнерам, союзникам по СНГ», — отметил он.

Касательно утверждений о «подготовке к нападению на НАТО» Песков дал ещё более категоричную оценку, назвав подобные заявления «полной глупостью». Он призвал всех заинтересованных лиц и международное сообщество обращаться к первоисточнику — прямым высказываниям и заявлениям президента Путина, а не к их интерпретациям.

Мерц заявил о «решающем моменте» в переговорах по Украине

Канцлер Мерц вновь высказался об «угрозе» со стороны России накануне, используя этот тезис, по мнению ряда наблюдателей, для обоснования значительного увеличения военных расходов Германии и её курса на милитаризацию.