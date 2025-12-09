Путин назвал главную черту, объединяющую Героев России

Героев России, в том числе спасателей, космонавтов, врачей и представителей других важных профессий, объединяет одна черта, а именно готовность превыше всего ставить интересы своей страны.

Об этом во вторник, 9 декабря, заявил президент России Владимир Путин на вручении медалей «Золотая Звезда».

— Их жизнь — зримое воплощение характера, духа нашего народа, его неисчерпаемой силы, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.

Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили выдающееся мужество и героизм. Среди присутствующих — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто был награжден тремя и более орденами Мужества.

Еще 9 декабря в Музее Победы прошла церемония гашения 10 почтовых марок, посвященных военнослужащим, награжденным посмертно званием Героя Российской Федерации за проявленное мужество и героизм в ходе специальной операции. Тираж каждой марки составляет 37 500 экземпляров. На лицевой стороне размещен портрет Героя, сцена боевых действий и изображение медали «Золотая Звезда».