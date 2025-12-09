О чем говорят в Госдуме сегодня: «пыточные» рехабы и отставка Сырского

В настоящее время в Госдуме обсуждается ряд важных вопросов. Среди них — «пыточные» реабилитационные центры и возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Подробности — в материале «Рамблера».

Борьба с «пыточными» рехабами

Депутат Госдумы Николай Новичков в беседе с News.ru выступил за передачу российских реабилитационных центров под управление Минздрава. По его словам, это позволит избежать скандальных ситуаций. По мнению парламентария, основные проблемы связаны с отсутствием контроля за деятельностью рехабов и низким уровнем квалификации сотрудников.

Новичков обратил внимание на то, что в последнее время участились скандалы с реабилитационными центрами, поэтому необходим контроль. Организации должны иметь лицензии, а их сотрудники — соответствующую подготовку, включая медицинские или психологические дипломы, добавил депутат.

Продажа алкогольных конфет на маркетплейсах

Генпрокуратура должна проверить маркетплейсы из-за продажи алкогольных конфет детям, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, передает News.ru.

Он подчеркнул необходимость жестких проверок и штрафов для нарушителей. Милонов также планирует обратиться в прокуратуру для контроля за действиями Роспотребнадзора. По его словам, «маркетплейсы ведут себя как оборзевшие барыги, продавая детям алкогольные конфеты».

Возможная отставка Сырского

Отставка главнокомандующего ВСУ Александра Сырского неизбежна, заявил в интервью News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, никакие кадровые изменения в украинской армии не повлияют на ситуацию на фронте. Колесник утверждает, что Сырского легко могут заменить «кем угодно».

«Отставка Сырского уже давно предрешена. Это просто вопрос времени», — подчеркнул собеседник.

Новый запрет для таксистов

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», а также депутаты Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин выступили с инициативой запретить длительную парковку такси во дворах. Их обращение было направлено главе Министерства транспорта Андрею Никитину, передает РИА Новости.

В документе предлагается рассмотреть возможность введения на федеральном уровне запрета на стоянку легковых такси в жилых зонах и на дворовых территориях на длительный срок.

Видеофиксация сделок с недвижимостью

Павел Крашенинников предложил ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью, снизить тарифы для людей старше 65 лет и повысить их доказательственную силу, передают «Ведомости».

Также он считает необходимым принять закон «О риэлторской деятельности», который установит нормы, связанные с их полномочиями, ответственностью и деятельностью объединений.