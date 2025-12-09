Путин вручил Героям России медали «Золотая Звезда»

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 9 декабря, в День Героев Отечества вручил Героям России медали «Золотая Звезда». Церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

На мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили выдающееся мужество и героизм. Среди присутствующих — Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто был награжден тремя и более орденами Мужества.

— Они проявили исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. В сложнейших боевых условиях показали высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, сделали все, чтобы обеспечить продвижение наших войск на ключевых направлениях, — передает слова российского лидера сайт Кремля.

В Музее Победы 9 декабря прошла церемония гашения 10 почтовых марок, посвященных военнослужащим, награжденным посмертно званием Героя Российской Федерации за проявленное мужество и героизм в ходе специальной операции. Тираж каждой марки составляет 37 500 экземпляров. На лицевой стороне размещен портрет Героя, сцена боевых действий и изображение медали «Золотая Звезда».