Главные заявления Пескова сегодня: восстановление СССР и нападение на НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал переговоры по Украине и заявил, что у России нет желания восстанавливать СССР.

Переговоры по Украине

Песков сообщил, что российские власти ожидают итогов переговоров США и Украины по мирному плану, передает ТАСС. Он добавил, что Россия и США продолжают контакты.

«Они [контакты] постоянно продолжаются, но это уже не по обсуждению. Обсуждение сейчас уже ведется [американцами] с Киевом», - отметил Песков.

Восстановление СССР

Песков заявил, что восстановление СССР невозможно и президент России Владимир Путин этого не хочет, сообщает ТАСС. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Россия хочет «вернуть Советский Союз», а страны НАТО наращивают расходы, опасаясь этого.

«Говорить об этом - это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает», - отметил Песков.

Нападение на НАТО

Песков назвал «полной глупостью» утверждения, что Россия может готовить нападение на страны НАТО, передает ТАСС. Ранее с такими обвинениями выступил Мерц.

«Что касается подготовки нападения на НАТО - это полная глупость. Опять же, призываю всех слушать первоисточник - нашего президента Путина», - подчеркнул Песков.

Прямая линия

Ежегодная прямая линия Путина состоится 19 декабря. Песков сообщил, что подготовка к ней идет «беспрецедентно активно». Он добавил, что редакторы и нейросеть Сбера GigaChat обрабатывают сто процентов поступающих вопросов.

В этом году, по словам Пескова, стало поступать больше вопросов от молодых людей и даже детей, использующих мессенджер Мax. В Кремле обратили внимание на обращений от детей по поводу блокировки игровой платформы Roblox.

Путин на заседании СПЧ

Песков сообщил, что 9 декабря Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), передает ТАСС. На заседании будет обсуждаться защита прав участников СВО и членов их семей, риски, связанные с использованием ИИ, а также правила дорожного движения для курьеров.