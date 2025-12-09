Сенатор Пушков рассказал о раздражающей Европу глупой политике Меркель
Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале рассказал о том, что откровенная глупость политики Меркель, широко открывшей двери Германии и всей Европы для мигрантов, становится очевидной почти всем в Европе, хотя в этом боятся признаваться.
По словам Пушкова, показательно, что Дания, которую резко критиковали в ЕС за относительно жесткую политику в этой сфере, сегодня становится в ЕС моделью для подражания. Эта политика предполагает немедленную высылку тех, кому отказано в предоставлении убежища; недопущение т.н. беженцев на национальную территорию путем рассмотрения их заявок за пределами страны ("экстернализация рассмотрения обращений"), и другие меры, направленные на сокращение притока мигрантов. Именно такая политика была поддержана на заседании министров юстиции и внутренних дел стран ЕС.
По словам сенатора, эти меры особенно не афишируются, но Меркель и ее адепты посрамлены по факту. "Мы справимся!" - обещала она. Не справились - ни она, ни ее преемники, ни вся Европа. Сложно справиться с последствиями монументальной глупости, продиктованной порочной идеологией вопреки здравому смыслу.