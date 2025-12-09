Путин назначил Александра Алимова замглавы МИД РФ

© Администрация президента РФ

Александр Алимов назначен заместителем министра иностранных дел России.

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

— Назначить Алимова Александра Сергеевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, — говорится в документе.

