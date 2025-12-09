Слова канцлера Германии Фридриха Мерца про восстановление СССР и нападение на Европу не соответствуют действительности. Так на заявление немецкого политика ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что заявления о подготовке к нападению на НАТО -— это полная глупость.