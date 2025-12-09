Стало известно, когда Путин проведет традиционное заседание Совета по правам человека

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проведет традиционное декабрьское заседание Совета по правам человека (СПЧ) во вторник.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Важное ежегодное мероприятие декабрьское, традиционное декабрьское. Это заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Обширная повестка дня... Естественно, будет вступительное слово [председателя СПЧ Валерия] Фадеева», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин, помимо прочего, будет говорить о защите прав участников спецоперации и членов их семей. Также будут обсуждаться реабилитация инвалидов, развитие судов присяжных, искусственной интеллект и его применение в социально значимых сферах. Кроме того, Путин и участники заседания обсудят меры по обеспечению прозрачности алгоритмов искусственного интеллекта.

9 декабря стало известно, что председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков вошел в обновленный состав СПЧ.