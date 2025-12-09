В Кремле рассказали, как идет подготовка к прямой линии Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что подготовка к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным идет очень активно.

По словам Пескова, динамика поступления вопросов президенту очень высокая.

«Добавились новые каналы, по которым можно задать вопросы [президенту], в частности, [мессенджер] MAX. Стало больше вопросов от представителей молодого поколения, в том числе от детей», — пояснил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что детям помогает задавать вопросы нейросеть ГигаЧат. Песков добавил, что и нейросеть, и редакторские группы работают «на славу». Также обрабатывать вопросы помогают волонтеры Народного фронта.

9 декабря телеканал «Россия 24» сообщил, что на прямую линию президента России Путина поступило более 550 тысяч обращений граждан.

По словам журналистов, самым популярным способом задать вопрос главе государства остается телефонный звонок.

Сбор вопросов к президенту начался 4 декабря и продлится до 19 декабря, дня проведения традиционной прямой линии. Прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным» запланирована на 12:00 по московскому времени.