Единая Россия закрепит обязательное наличие креста на изображении герба РФ

«Единая Россия» намерена на законодательном уровне закрепить обязательное присутствие креста на изображении герба Российской Федерации.

Об этом во вторник, 9 декабря, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

— Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой. Это восстановление исторической справедливости; это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это четкое послание всему миру, что с Россией — Бог, — цитирует Сидякина РИА Новости.

Государственная дума 15 июля одобрила закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

Городская администрация Бийска поздравила местных жителей с Днем народного единства, опубликовав картинку с храмом Василия Блаженного без крестов. На переднем плане изображения нарисованы женщина и двое мужчин, один из которых — темнокожий.

Государственный исторический музей в Москве ранее извинился за сувениры с изображением храма Василия Блаженного без крестов. На сувениры, в том числе значки, с изображением храма без крестов обратила внимание общественность.