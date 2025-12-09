Единая Россия закрепит обязательное наличие креста на изображении герба РФ

Вечерняя Москва

«Единая Россия» намерена на законодательном уровне закрепить обязательное присутствие креста на изображении герба Российской Федерации.

Единая Россия закрепит обязательное наличие креста на изображении герба РФ
© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

— Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой. Это восстановление исторической справедливости; это дань уважения той роли, которую мы играем в становлении российской государственности; это четкое послание всему миру, что с Россией — Бог, — цитирует Сидякина РИА Новости.

Государственная дума 15 июля одобрила закон о защите религиозных символов традиционных вероисповеданий. Документ прошел второе и третье, окончательное чтение.

Городская администрация Бийска поздравила местных жителей с Днем народного единства, опубликовав картинку с храмом Василия Блаженного без крестов. На переднем плане изображения нарисованы женщина и двое мужчин, один из которых — темнокожий.

Государственный исторический музей в Москве ранее извинился за сувениры с изображением храма Василия Блаженного без крестов. На сувениры, в том числе значки, с изображением храма без крестов обратила внимание общественность.