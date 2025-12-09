«Масштаб задачи нельзя недооценивать»: Политолог о новом поручении Путина по экономике

Политолог, декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина по структурной перестройке российской экономики.

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства поручил немедленно начать реализацию плана структурных изменений российской экономики, рассчитанного до 2030 года. Путин подчеркнул, что правительство подготовило долгосрочный план трансформации экономики, предусматривающий развитие высокотехнологичных отраслей, расширение производства с высокой добавленной стоимостью и увеличение спроса на отечественные товары. Он отметил, что документ рассчитан до 2030 года и потребовал от правительства незамедлительного начала его исполнения.

Сроки, обозначенные президентом для выработки платформы, позволяющей обеспечить выход на темпы роста отечественной экономики не ниже среднемирового уровня, можно оценить как реалистичные. Должное качество индикативного планирования в данном случае предполагает необходимость, с одной стороны, аналитической обработки широчайшего массива «больших данных», а с другой - поиска нетривиальных, но надежных управленческих решений. Масштаб задачи, поставленной главой государства, нельзя недооценивать. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Эксперт подчеркнул, что при реализации поставленной главой государства задачи представителям экономического блока правительства необходимо учитывать не только динамику национальной и глобальной хозяйственных систем, но и воздействие политических факторов.

«Также важно отметить, что сам по себе процесс структурной перестройки российской экономики был запущен достаточно давно, еще в середине 2010-х, и заметно интенсифицировался после 2022 года. Достаточно вспомнить хотя бы о масштабных программах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Сейчас речь идет скорее об увеличении темпов реализации намеченных планов», - сказал Селезнев.

Ранее Путин отметил, что национальные проекты, касающиеся развития экономики, должны предусматривать рост по всем регионам и выравнивание ситуации на разных территориях.