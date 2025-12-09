В России предрекли жесткий ответ Украине за атаку на Чебоксары

Россия жестко ответит Украине за удар по мирному населению в Чебоксарах, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Ответ, как и всегда, будет очень жесткий. И, как и всегда, [будет] массовый удар по энергообъектам Украины, инженерным сооружениям, энергетическим объектам, которые питают оборонно-промышленный комплекс. Очень жесткие удары мы наносим каждый раз после атаки на мирное население», — сказал Колесник.

Ранее стало известно о том, что обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на жилой дом в Чебоксарах. Местные жители сообщили о семи взрывах. Части дрона влетели в многоэтажное здание в Юго-Западном районе города.

Число пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Чебоксары увеличилось до 14

В результате падения обломков вспыхнул пожар, выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад. Также сообщается о повреждении припаркованных автомобилей. По словам вице-премьера Чувашии Владимир Степанова, после атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок.