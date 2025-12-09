"Единая Россия" законодательно закрепит наличие креста на изображении герба РФ

В Госдуме в первом чтении будет рассмотрен законопроект "Единой России", закрепляющий обязательное наличие крестов на изображении государственного герба РФ. Об этом сообщил глава центрального исполкома партии и депутат Государственной думы Александр Сидякин на церемонии гашения памятных марок из серии "Герои Российской Федерации". Депутат пояснил, что действующий закон "О Государственном гербе Российской Федерации" описывает короны, скипетр и державу, но не фиксирует обязательное наличие крестов. Он отметил, что участившиеся случаи изменения элементов герба - когда вместо крестов появляются "непонятные ромбики", - вызывают широкий общественный резонанс. Также, по словам Сидякина, текущий год выявил колоссальный запрос на национальную идентичность. "Поэтому "Единая Россия" внесла законопроект об уточнении описания герба. Мы закрепим в официальном описании наличие крестов над коронами и державой", - сообщил он.