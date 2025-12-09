На место президента Украины для России больше всего подойдет человек, который не имеет опыта участия в боевых действиях. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас президенту США Дональду Трампу не нравится Владимир Зеленский. Вашингтон может заменить политика, но для России это не выход — к власти может прийти экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

«Это, наверное, хуже. Пусть лучше клоун будет во главе Украины, чем человек, который соображает, как нужно воевать и что нужно делать. И, я думаю, он будет вхож во все кабинеты западных стран», — заявил Соболев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Залужный не имеет достаточного политического влияния на Украине для участия и победы в президентских выборах. По его мнению, генерал не является реальным кандидатом для замены Владимира Зеленского, а на последних снимках он выступает в амплуа типичного украинского беженца в Европе.