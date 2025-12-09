Визит президента России Владимира Путина в Индию «потряс» некоторые страны Запада. Об этом пишет The Indian Express.

«Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди потряс некоторые столицы западных стран. Запад много раз предпринимал безуспешные попытки укротить Путина», — отмечается в материале.

Визит Путина в Индию, по оценке индийской газеты, останется в истории как свидетельство конца эпохи однополярного мира.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

Путин поблагодарил премьера Индии за плодотворную работу

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».