Шойгу: для стабильности в Евразии нужна асеаноцентричная система
Москва выступает за укрепление асеаноцентричной системы для поддержания стабильности в Евразии, заявил на переговорах с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По его словам, Россия с целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую российским президентом Владимиром Путиным.
8 декабря Шойгу прибыл в Ханой во главе официальной делегации. Он проведёт переговоры с руководством Вьетнама по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.
Также сообщалось, что в 12-м Совещании министров обороны стран — членов АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс») принял участие замминистра обороны России Олег Савельев.