Шойгу: для стабильности в Евразии нужна асеаноцентричная система

Москва выступает за укрепление асеаноцентричной системы для поддержания стабильности в Евразии, заявил на переговорах с министром общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

По его словам, Россия с целью сохранения на нашем общем евразийском пространстве стабильности и предсказуемости продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую российским президентом Владимиром Путиным.

«Одним из её элементов нам видится укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность», — цитирует Шойгу РИА Новости.

8 декабря Шойгу прибыл в Ханой во главе официальной делегации. Он проведёт переговоры с руководством Вьетнама по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества.

Также сообщалось, что в 12-м Совещании министров обороны стран — членов АСЕАН и партнёров по диалогу («СМОА плюс») принял участие замминистра обороны России Олег Савельев.