Напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе за последние несколько недель значительно выросла, причиной тому стали провокационные высказывания японских властей. Все началось с заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая пообещала дать военный ответ в случае попытки Китая взять под контроль Тайвань. Такая риторика привела к резкому обострению отношений Пекина и Токио. Как отметили китайские журналисты, на фоне сложившейся ситуации удивительным образом повела себя Россия. Об этом сообщает издание Sohu.

«Россия – настоящий друг», – пишут авторы китайского издания.

В Китае оценили реакцию Японии на жесткий российский ответ

Отмечается, что российские дипломаты выступили в защиту Китая, резко раскритиковав действия японских властей. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что агрессивная риторика Токио только усугубляет напряженность в регионе и противоречит японской конституции. По ней страна полностью отказалась от ведения войны как суверенного права нации.

Такое заявление российского представителя произвело значительное впечатление на Китай. Россия оказала поддержку в критический момент.

Китайские журналисты выразили мнение, что Пекин должен ценить поддержку, которую предоставляет Москва. В условиях возможного конфликта с Японией поддержка России может оказаться решающей, пишет АБН24.

Ранее сообщалось, что когда премьер Японии высказала намерение отправить военных на Тайвань для поддержки, Россия нанесла неожиданный дипломатический удар, который стал настоящим шоком для Токио.