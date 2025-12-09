Ким Чен Ын выразил соболезнования по поводу смерти посла РФ

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму со словами скорби президенту РФ Владимиру Путину в связи с уходом из жизни посла России в Пхеньяне Александра Мацегоры. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

«Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выразил глубокие соболезнования посольству Российской Федерации в связи со смертью товарища Мацегоры», — отмечается в сообщении.

Мацегора умер 6 декабря, ему было 70 лет. Обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Ким Чен Ын заверил Путина в поддержке России

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный вклад в развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей.

Мацегора занимал пост посла в КНДР с декабря 2014 года. В сентябре 2018 года Путин наградил его Орденом дружбы за заслуги в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу государству.

Мацегора родился в Одессе в ноябре 1955 года. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе находился с 1999 года, занимал, в частности, должность заместителя директора первого департамента Азии МИД РФ и советника-посланника посольства России в КНДР.

Ранее Путин отметил профессионализм солдат КНДР.