В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом точно не состоится до Нового года, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Кроме того, подчеркнул Песков, возможная встреча должна быть подготовленной, в ходе нее необходимо достичь каких-то результатов.

«Чтобы она [встреча] стала результативной, нам нужно провести работу на экспертном уровне, которая вот сейчас ведется. Такая челночная дипломатия», — сказал чиновник.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что до российской стороны не доводились результаты американо-украинских мирных переговоров.